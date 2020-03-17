Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Число заражённых новым коронавирусом в США превысило пять тысяч человек. Об этом сообщает 17 марта университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Всего, как уточняется, на территории Соединённых Штатов подтверждено уже 5068 случаев заражения коронавирусом, из них 85 завершились летальным исходом.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за эпидемии коронавируса. С этого момента число заболевших в США увеличилось более чем в 2,5 раза.