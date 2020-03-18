Стокгольм, , 11:09 — REGNUM Крупнейшая шведская сеть кинотеатров Filmstaden, насчитывающая 264 кинозалов в 22 регионах страны, с 18 марта прекращает показ фильмов и отменяет все сеансы в связи со вспышкой вируса COVID-19. Об этом 17 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

В преддверии прошлых выходных сеть Filmstaden ограничила количество зрителей, которые могут посетить один зал, до 100 человек. Сегодня киносеть выступила с новым заявлением: все кинотеатры будут закрыты, начиная с 18 марта. В то же время менее крупные сети кинотеатров Svenska Bio и Cinemascenen продолжают свою работу.

По словам коммерческого директора Filmstaden Хелены Эклунд, такое решение было принято на уровне более крупного киноконцерна. Дело в том, что с 2018 года Filmstaden принадлежит фирме Odeon Cinemas Group, являющейся частью крупного американского киноконцерна AMC, который уже закрыл все свои кинотеатры в Европе и США.

«Почему мы не можем остановиться просто на ограничении числа зрителей? — Решение закрыть кинозалы для посещения является необходимой мерой безопасности в сложившейся ситуации, такой же логики придерживаются во всей Европе. Мы считаем это решение верным, наши гости не должны чувствовать себя в опасности. Когда всё уляжется и общество вернется к обычной жизни, мы с большим желанием возобновим нашу работу», — заявила Хелена Эклунд.

С 18 марта кинотеатры сети Filmstaden будут открыты лишь для тех, кто хочет прийти и получить возврат средств за приобретенные билеты. Те, кто не имеют возможности попасть в кинотеатр, смогут вернуть билеты с помощью специальной службы поддержки клиентов.