Москва, , 17:34 — REGNUM Необходимо нарастить объёмы оплаты труда медиков, сотрудников Роспотребнадзора, участковых терапевтов, врачей общей практики, пульмонологов и младшего медицинского персонала, заявил 17 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

«Механизм должен быть прозрачным, справедливым», — подчеркнул при этом глава российского государства.

Президент России отметил, что такие меры надо предпринять в связи с работой медиков и сотрудников санитарных служб в особых условиях борьбы с распространением коронавируса.

При этом российский президент выразил благодарность медикам страны за самоотверженную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в России были выявлены первые случаи заражения внутри страны. Ранее российские граждане заражались коронавирусом за пределами РФ.

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