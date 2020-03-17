Махачкала, , 14:20 — REGNUM Культурно-массовые мероприятия временно отменены в Дагестане в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписан первым заместителем министра культуры региона Муслимом Телякавовым, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе ведомства.

«На территории Республики Дагестан с 17 марта до 10 апреля 2020 года отменяются все культурно-массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек», — сказано в сообщении.

Приказ направлен в подведомственные учреждения минкультуры Дагестана, а также главам городов и районов республики. Все ранее купленные билеты на спектакли и концерты люди могут сдать, обратившись в кассы соответствующих учреждений культуры.

Между тем в минздраве Дагестана в очередной раз сообщили, что случаев заболевания коронавирусом в республике не зарегистрировано. По данным ведомства, медучреждения региона имеют запас всех необходимых медикаментов и расходных материалов и готовы к приему пациентов с этой инфекцией.

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