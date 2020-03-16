Махачкала, , 17:28 — REGNUM Школы Дагестана на фоне распространения в мире новой коронавирусной инфекции работают в условиях повышенной профилактики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

«Обучение в школах продолжается в штатном режиме, но в условиях повышенных мер профилактики. Весенние каникулы начнутся 23 марта, дальнейшие меры будут приниматься, исходя из ситуации в регионе», — отметили в ведомстве.

В перечне профилактических мероприятий проверка эффективности работы вентиляционных систем, проведение влажной уборки и дезинфекции в групповых и учебных помещениях (два раза в день), постоянное соблюдение теплового режима, проветривание помещений после каждого занятия, обеспечение персонала и обучающихся средствами индивидуальной защиты органов дыхания и т. д.

Колледжам, подведомственным минобрнауки региона, рекомендовано принять необходимые санитарные меры, ограничить массовые мероприятия, не отправлять сотрудников в командировки, а также перейти на дистанционное обучение. Вузы республики пока продолжают работать в штатном режиме.

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