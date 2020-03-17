Москва, , 13:56 — REGNUM Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко поддерживает идею давать родителям больничный из-за закрывшихся на карантин школ. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Национального родительского комитета, она пояснила:

«На самом деле, предложение вполне здравое. Ведь, как показывает мой большой опыт работы с детьми, большинство из них в возрасте до 12 лет как минимум опасно оставлять дома одних. Они не только не умеют пользоваться бытовыми приборами, но и элементарно бояться оставаться одни дома. Безусловно, все мы понимаем, что больничный в нашей стране оплачивается в меньшей сумме, чем стандартное рабочее время.

Однако для многих родителей — это единственная возможность не оставлять своего ребенка одного дома и не остаться без средств к существованию, взяв, например, отпуск без содержания Опять же, в нашей стране закон никак не регламентирует, с какого возраста родители имеют право оставлять ребёнка одного дома. При этом у нас действует такая статья 125 УК РФ, которая предусматривает вполне серьёзное наказание — штраф, исправительные работы, арест на срок до трех месяцев либо лишение свободы на срок до одного года — за оставление в опасности детей младше 14 лет».

Напомним, инициативу Национального родительского комитета (НРК) обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами в беседе с RT озвучила председатель комитета Ирина Волынец.

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