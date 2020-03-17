Казань, , 13:43 — REGNUM В Татарии в центре цифровой трансформации (ЦЦТ) Минцифры РТ 20 сотрудников переведены на удалённый режим работы. Об этом в ходе брифинга 17 марта сообщил глава министерства Айрат Хайруллин. Сам брифинг впервые прошёл дистанционно.

Все внутренние и внешние совещания в ЦЦТ из-за угрозы распространения коронавируса проходят в онлайн-режиме по видеосвязи. Для оперативной и качественной коммуникации специалисты центра используют специальные программы.

Переход 20 сотрудников на удаленную работу — пилотный проект, в случае признания его удачным в такой формат работы будут переведены специалисты проектного, продуктового офиса и часть сотрудников архитектурного блока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Татарии переходят на дистанционный формат общения с журналистами. Журналисты могут задавать вопросы по теме брифинга в аккаунтах пресс-службы главы Тататрии в инстаграм (pressa.president.rt) и других официальных аккаунтах.

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