Казань, , 15:49 — REGNUM Власти Татарии переходят на дистанционный формат общения с журналистами. 17 марта традиционный брифинг в доме правительства РТ пройдет дистанционно. Завтрашний брифинг будет посвящён теме реализации в регионе национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Новый формат проведения брифинга используется для удобства представителей средств массовой информации, а также для минимизации контактов в связи текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией и профилактикой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики.

Онлайн-трансляция брифинга будет доступна по ссылке на главной странице сайта Официальный Татарстан (http://tatarstan.ru).

Для муниципальных районов брифинг также будет транслироваться в режиме видеоконференцсвязи.

Журналисты могут задавать вопросы по теме брифинга в аккаунтах пресс-службы главы Тататрии в инстаграм (pressa.president.rt) и других официальных аккаунтах.