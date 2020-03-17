Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM Южный окружной военный суд огласил приговор двум уроженцам Дагестана по делу об участии в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ). На двоих они получили в сумме 32 года лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе суда.

Установлено, что братья Мухтар и Исмаил Курбановы из Карабудахкентского района Дагестана в марте 2012 года добровольно вступили в состав НВФ и дали другому участнику формирования клятву выполнять поручения и приказы. В том же месяце братья получили от этого человека на временное хранение патроны, ручные гранаты, взрыватели и спрятали все это у себя дома.

В конце 2013 и в декабре 2014 года Курбановы по очереди прибыли в город Ракка в Сирии, где прошли обучение для осуществления террористической деятельности. В ходе занятий по физической и психологической подготовке они научились обращаться с огнестрельным оружием и взрывными устройствами.

После этого подсудимые на территории Сирии приняли участие в НВФ, входящих в состав международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, они до конца 2016 года охраняли территории, подконтрольные террористам, и участвовали в боевых действиях.

Вернувшись на родину, в феврале 2018 года фигуранты дела попались в руки правоохранителей при попытке спрятать ранее полученные боеприпасы и взрыватели в лесном массиве неподалеку от Махачкалы.

Таким образом, подсудимые признаны виновными в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых выществ, а также прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Окружной военный суд приговорил Мухтара и Исмаила Курбановых к 17 и 15 годам колонии строгого режима соответственно. Каждому также выписан штраф в размере 200 тыс. рублей.