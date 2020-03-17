Москва, , 12:09 — REGNUM Новость о продуктовых запасах торговых центров интересная и в повестку дня. Только вот она ни о чем. Во-первых, кто определял и каким образом? Опросом, пересчетом? Судя по информации в СМИ опирались на рапорты крупных торговых сетей о достаточных запасах и экскурсию по складам «Утконоса», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, комментируя ситуацию на продовольственном рынке.

«Во-вторых, розничные торговые сети работают на принципе оптимизации товарного запаса, так называемый «гарантийный запас» направлен на покрытие недельного, максимум двухнедельного срыва в поставках. В сетевых магазинах давно нет складов под крупы и макароны, туалетную бумагу и т. д.

Распределительные центры переводятся на технологии кросс-докинга, это когда приходит товар от поставщика и тут же уходит в магазины. Производители также стараются не хранить товар, а сбросить его на независимых логистов. В общем никто не хочет «омертвлять» деньги в товаре.

В-третьих, торговые центры — это сетевые продуктовые магазины, где своя оптово-распределительная инфраструктура. А малым как быть? Запасов нет, надо завтра закупать и обращаться к поредевшим рядами оптовикам. Ну, а те будут рады продать уже подороже.

А значит, произойдет тоже, что в Германии, где в сетевых магазинах пустые полки с теми самыми крупами и санитарной гигиеной. Но все остальное в наличии. Можно купить мясо, фрукты, овощи. И это результат ставшей обычной для нас паники, когда в условиях запоздалой реакции правительства или его растерянности, люди действуют по привычке.

Запасаться плюс «спасать» деньги в условиях ожидаемого повышения цен. Но так ли уж все плохо? Опираясь на опыт работы в ритейле, я бы не сказал. Торговые сети спокойно смогут докупить отечественные продукты и возможно по рекомендации правительства так и сделают.

Хотя здесь риски падения ажиотажного спроса в случае успокоения ситуации. Да и новые поставки придут, скорее всего, по иным ценам, поскольку коммерческий интерес умирает последним.

Однако есть госрезервы на случай войны и стихийных бедствий. И правильно будет задействовать их. А вот про импорт придется на какое-то время забыть по причине его отсутствия или резко выросших цен. Ну и нельзя затягивать негативную ситуацию, «как воздух» нужен позитив.

В общем граждане многих стран закупились, затаились в своих «норах» и ждут, когда вирус сойдет на нет. Ну, а чем российские граждане хуже? Только тем, что наше правительство параллельно упустило курс рубля. А значит создала повышенную турбулентность сознания рядового потребителя. Он напуган вдвойне. И именно с этим надо бороться сейчас. Вкачивать деньги в лечение и людей, и рубля», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко заявил, что текущих запасов продовольствия в российских розничных сетях и магазинах по основным товарным группам хватит примерно на восемь недель.

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