Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дело по факту разрушения музея «Дорога Жизни» в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР. О плохом состоянии музея рассказал в своем репортаже один из федеральных телеканалов.

На место происшествия — в деревню Коккорево Всеволожского района — выезжали заместитель руководителя следственного управления СКР по Ленобласти, руководитель следственного отдела по городу Всеволожск и следователи-криминалисты следственного управления.

Они осмотрели здание музея, в том числе служебные помещения внутри здания, занимаемые общественной организацией «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов».

«Получены объяснения с заведующего экспозицией, жителей деревни, а также представителей администрации Всеволожского района Ленинградской области и общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов», — говорится в сообщении СКР.

В результате проверки было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

По данным следствия, музей «Дорога Жизни» расположен в здании, являющемся с 1988 года объектом культурного наследия народов Российской Федерации. С 2012 года здание принадлежит на праве собственности общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов».

Экспозиция музея размещена в одном из помещений, которое, как и всё здание, нуждается в ремонте. Условия эксплуатации здания и хранения экспонатов не соответствуют предъявляемым требованиям, отмечают в СКР.

К осмотру здания в рамках расследования уголовного дела привлечены специалисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Комитета по культуре Ленинградской области. Изъяты правоустанавливающие документы на здание музея.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, ответственных за соблюдение требований сохранения объектов культурного наследия», — отметили в СК РФ.