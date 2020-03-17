Лиски, Воронежская область, , 10:07 — REGNUM Уникальный музей-заповедник «Дивногорье», расположенный в Воронежской области, оказался под угрозой уничтожения. Об этом сообщил председатель Воронежского отделения ВООПИиК Александр Никитин.

В Дивногорье Алексей Жерносеков © ИА REGNUM

«В феврале 2020 года было принято решение об изъятии у музея-заповедника Дивногорье пещерного комплекса в Больших Дивах в пользу епархии. Это уничтожает музей-заповедник, как таковой, так как пещерный комплекс находится в основе музея. Само собой, развитие музея перечеркивается, получение статуса федерального музея улетучивается, как и пляски вокруг гордого звания объекта ЮНЕСКО», — написал на странице в социальной сети Никитин.

Он напомнил, что «Дивногорье» является одним из самых посещаемых туристами мест Воронежской области, известно далеко за пределами региона.

«В чем необходимость передачи не понимаю, так как проводить службы в пещерном храме возможность имеется. Передача достопримечательности ведется без общественной огласки», — уточнил Никитин.

Речь идёт о передаче Воронежской епархии РПЦ храма Сицилийской иконы Божьей Матери — он входит в состав пещерного комплекса XIX века. Как уточнила в беседе с ТАСС и.о. директора музея Софья Кондратьева, руководство музея просило и губернатора Воронежской области, и епархию оставить музею пещерный комплекс, который ежегодно посещают 25 тыс. человек.

«Но на днях получили сообщение из дирекции земельных и имущественных отношений региона, что передача в РПЦ состоится», — отметила Кондратьева.

По словам руководителя «Дивногорья», передача «пещерного комплекса в РПЦ означает глобальную перестройку структуры музея-заповедника и, возможно, его разрушение, потому что это наше сердце — все наши туристические маршруты ведут к нему».