Москва, , 06:44 — REGNUM Обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами в связи с закрытием школ на карантин предложили в Национальном родительском комитете (НРК). Об этом сообщает RT.

По мнению председателя организации Ирины Волынец, больничный позволит родителям обеспечить должный уход за детьми, пока те находятся дома, и не потерять часть своего дохода.

Ранее, 14 марта, Минпросвещения России рекомендовало российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.