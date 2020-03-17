Екатеринбург, , 05:40 — REGNUM В Екатеринбурге жители района Уралмаш задержали подозрительного мужчину. Об этом пишут местные СМИ.

По данным Е1.ru, гражданин находился возле домов и заглядывал в окна. Его доставили в отделение полиции. Впрочем, через некоторое время отпустили. Он объяснил, что живёт рядом и пришёл к месту пожаров из любопытства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Уралмаше и Эльмаше горят бараки. Местные жители обращались к мэру Александру Высокинскому с требованием принять меры.

По предварительным данным, причинами пожаров являются поджоги.

Читайте ранее в этом сюжете: Жильцы сгоревших бараков в Екатеринбурге требуют возбудить уголовное дело