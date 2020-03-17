Новосибирск, , 05:02 — REGNUM Лучшим дезинфицирующим средством в условиях распространения коронавирусной инфекции является хозяйственное мыло, заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

«Если мы моем руки с хозяйственным мылом, это 100% практически щелочь, это самое лучшее дезинфицирующее средство. Не обязательно покупать антисептики в аптеке», — цитирует Позднякову Sibnet.ru

Главный инфекционист Новосибирской области отметила, что мыть пол и поверхности в квартире можно водой с мылом или порошком.