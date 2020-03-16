Москва, , 22:21 — REGNUM В 12 регионах страны — в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, в Санкт-Петербурге — Общероссийский народный фронт открывает штабы для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса.

По телефонам горячей линии, которые можно будет узнать на сайте ONF.RU, пожилые россияне смогут оставить заявки на покупку продуктов и лекарств, покупку корма для домашних животных и мелкую помощь по дому (уборка мусора, приобретение бытовой химии).

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров на платформе ОНФ возьмут на себя только те функции, которые не дублируются с региональными органами власти. Для безопасности активисты не будут заходить в дома, также на них будут медицинские маски и перчатки.

«Не секрет, что пожилые люди находятся в особой группе риска. Особенно их положение усугубляется в связи с распространением коронавируса. Именно поэтому ОНФ откроет волонтерские штабы в 12 регионах, где были выявлены случаи заболевания. Неравнодушные ребята помогут обратившимся с закупкой продуктов, лекарств, домашними делами. Для этого необходимо обратиться в адрес штаба и оставить заявку. Также желающие могут позвонить в колл-центры в своих регионах, или обратиться через специальную кнопку, которая сегодня появится на сайте Общероссийского народного фронта», — отметил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль отметил, что зачастую пожилые люди маломобильны, именно поэтому им нужно уделить внимание.

«В каждом регионе есть комплексные центры социальной помощи. Они работают, но сегодня в связи с огромной нагрузкой и им нужна помощь. Поэтому Общероссийский народный фронт предложил нашим активистам принять участие сначала в первых регионах регионах, а затем и по всей стране, в оказании помощи конкретным людям старшего возраста. Это светлая идея. Мы не будем подменять другие организации, мы собираемся работать вместе с ними. Важно свою капельку души, сердца, времени положить на то, чтобы наши люди не страдали. Сегодня ситуация с коронавирусом не является критичной для России. У нас есть болезни, от которых умирают больше, чем от этого вируса. Надо спокойно жить и спокойно работать», — рассказал Леонид Рошаль.

«Всероссийское движение «Волонтеры-медики» готово взять на себя организацию волонтерской деятельности и помочь пожилым людям, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу. Волонтеры будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств. Вся подготовительная работа сейчас идет полным ходом. Сегодня на сайте dobro.ru мы запустили регистрацию для волонтеров, которые войдут в состав этих штабов и смогут принять посильное участие и оказать помощь. По-другому поступить мы и не могли. Призываю всех помогать людям, которые вынуждены находиться дома. Вместе мы справимся со всеми трудностями», — отметил член Центрального штаба ОНФ, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев рассказал, как его организация подключится к работе ОНФ в этом направлении.