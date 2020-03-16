Лондон, , 22:06 — REGNUM О заражении вирусом COVID-19 сообщил 16 марта британский актёр Идрис Эльба в Twitter.

По словам Эльбы, он сегодня, 16 марта, пройдя тест, узнал, что болен новым коронавирусом. Актёр отмечает, что у него хорошее самочувствие и нет симптомов болезни. Он поместил себя в карантин.

Напомним, Эльба известен такими фильмами как «Прометей» (2012 г.), «Тихоокеанский рубеж» (2013 г.), трилогией «Тор» (2011 г., 2013 г., 2017 г.). В «Прометее» он сыграл капитана корабля Джанека.

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