Брюссель, , 18:31 — REGNUM Европейский союз вводит временные ограничения на поездки в Шенгенскую зону сроком на 30 дней из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 16 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, ограничения будут распространяться на «несущественные поездки из третьих стран».

Исключение предусмотрено для граждан стран Шенгенской зоны, резидентов этих стран или членов их семей, а также работников здравоохранения, транспорта и других особо важных сфер, уточнила фон дер Ляйен.