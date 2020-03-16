Екатеринбург, , 17:46 — REGNUM Ещё в трёх екатеринбургских университетах вводят дистанционный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в учреждениях.

Указанные меры решено ввести в Уральском государственном горном университете, Уральском государственном педагогическом университете и Уральском государственном юридическом университете. Студентов переведут на дистанционную форму обучения.

Также в вузах отменяют проведение массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о переходе на дистанционный режим заявили в Уральском федеральном университете. Тем не менее, пока вуз продолжает работать в штатном режиме.

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