Махачкала, , 14:56 — REGNUM Студенты Дагестанского государственного университета, проходившие обучение в Тегеране по программе обмена, вернулись на родину в связи с неблагополучной эпидемической ситуацией в Иране. Новым коронавирусом молодые люди не заражены, сообщили ИА REGNUM 6 марта в пресс-службе вуза.

«Оба студента факультета востоковедения прошли тщательное медицинское обследование. Анализы показали отсутствие коронавируса в организме студентов. Временно ребята не были допущены к занятиям, обучаются дистанционно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в университете проводятся беседы со студентами о важности соблюдения гигиены и поддержании иммунитета. Также по всему вузу размещены просветительские материалы о профилактике коронавируса и иных заболеваний.

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