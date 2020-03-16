Рига, , 16:54 — REGNUM Государственная полиция Латвии за минувшие сутки зафиксировала 14 случаев нарушения введённого с 14 марта в стране режима ЧС. Об этом 16 марта пишет портал LSM.

По данным журналистов, всего сотрудники полиции совершили 376 рейдов, в ходе которых и были выявлены нарушения.

Представитель госполиции Симона Гравите сообщила, что целью этих мероприятий в первую очередь является забота о здоровье граждан, а не желание наказать нарушителей. Тем не менее, отметила она, к нарушителям будут применены штрафные санкции вплоть до 350 евро.

Рейды по пресечению массовых публичных мероприятий госполиция осуществляет совместно с муниципальной полицией, добавила Гравите.

Пока режим ЧС введён в Латвии из-за коронавируса до 14 апреля.