Киев, , 16:46 — REGNUM Популярность контрабанды медицинских масок превысила популярность контрабанды сигарет, заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефёдов 16 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Впервые нелегальный вывоз медицинских масок побил по популярности схему вывоза сигарет. Их теперь везут в тайниках, прячут под одеждой, называют другими терминами, просто забивают весь салон машины», — рассказал он.

Чиновник отметил, что за минувшие выходные пограничники пресекли контрабанду около 130 тыс. масок. По его словам, если бы не были закрыты пешие переходы через границу, таможенники увидели бы «маско-пиджаки».

Как сообщало ИА REGNUM, в Волынской области Украины пограничники задержали 50 тыс. масок, которые намеревались вывезти за рубеж.

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