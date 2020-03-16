Киев, 16 марта 2020, 13:30 — REGNUM Около 50 тыс. респираторных масок обнаружили в автомобиле пограничники в Волынской области, сообщила 16 марта пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
В данный момент решается вопрос об изъятии груза, поскольку вывоз подобных изделий с территории Украины запрещён в связи с пандемией коронавируса COVID-2019.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в киевском аэропорту Борисполь задержали две партии медицинских масок весом 1,5 тонны, которые предназначались к вывозу в Италию и ОАЭ.
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