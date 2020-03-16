Киев, , 13:30 — REGNUM Около 50 тыс. респираторных масок обнаружили в автомобиле пограничники в Волынской области, сообщила 16 марта пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

«Прокуроры Ковельской местной прокуратуры Волынской области совместно с таможенниками и пограничниками на территории пункта пропуска «Ягодин» задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тысяч респираторных масок», — сказано в сообщении.

В данный момент решается вопрос об изъятии груза, поскольку вывоз подобных изделий с территории Украины запрещён в связи с пандемией коронавируса COVID-2019.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в киевском аэропорту Борисполь задержали две партии медицинских масок весом 1,5 тонны, которые предназначались к вывозу в Италию и ОАЭ.

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