Будапешт, , 16:19 — REGNUM Только граждане Венгрии имеют возможность въехать в эту страну: для остальных граница закрыта, сообщает 16 марта Hungary Today.

Для всего пассажирского транспорта венгерские власти границу закрыли. Такие меры приняты в связи с распространяем вируса COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венгрии зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом нового типа: один человек умер. С 16 марта в стране закрыты на карантин школы, с 11 марта действует режим чрезвычайной ситуации.

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