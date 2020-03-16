Москва, , 16:09 — REGNUM Двухнедельный запас лекарственных препаратов, которые помогут в лечении вызванного коронавирусом заболевания, сформирован во всех медицинских учреждениях России. Об этом заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу.

Она добавила, что в сутки в стране производится до 100 тыс. тест-систем для выявления COVID-19, они поступят во все субъекты РФ.

Гражданам, оказавшимся в карантине из-за вируса, заранее оплатят больничные листы. Из-за вспышки заболевания будет изменено расписание Единого госэкзамена, отметила вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Голикова проинформировала об увеличении заболевших до 93 человек. За сутки было выявлено 30 заболевших.

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