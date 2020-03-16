Пенза, , 16:07 — REGNUM В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на пензенском автовокзале проводятся санитарно-дезинфекционные мероприятия. По данным АО «Пензенское объединение автовокзалов», в зале ожидания обустроена санитарно-гигиеническая зона с антисептиком. Увеличен штат уборщиц, для усиленной обработки поверхностей используются дезинфекционные средства. Сотрудники автовокзала оснащены медицинскими масками, одноразовыми перчатками, средствами дезинфекции рабочих мест. Также ежедневно персоналу измеряют температуру тела с помощью бесконтактного термометра, с занесением результатов в спецжурнал, при выявлении недомоганий сотрудник отстраняется от работы. Об этом сообщает правительство Пензенской области.

Для выявленных пассажиров с признаками простуды и ОРВИ выделено отдельное помещение для изоляции до приезда врачей.

Автоперевозчики, выполняющие рейсы с пензенского автовокзала, проинформированы о необходимости обязательной предрейсовой дезинфекционной обработки салонов автобусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за ситуации с коронавирусом в Пензенской области с 16 августа объявлен режим повышенной готовности, продлеваются школьные каникулы с 17 марта до 1 апреля 2020 года.

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