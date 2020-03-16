Пенза, , 14:12 — REGNUM Из-за ситуации с коронавирусом в Пензенской области продлят школьные каникулы. По словам главы областного минобразования Александра Воронкова, каникулы в школах Пензенской области начнутся 17 марта и продлятся до 1 апреля 2020 года. В это время в школах будут проведены дополнительные меры дезинфекции. Проведение пришкольных лагерей, которые должны были пройти в каникулы, будет перенесено на летне-осенний период.

В случае, если к 1 апреля ситуация не изменится к лучшему, дети смогут перейти на дистанционное обучение благодаря интернет-платформе «Российская электронная школа» и другим ресурсам, отметил министр.

Дошкольные образовательные организации продолжат работу в обычном режиме. Но будут усилены «утренние фильтры» детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановлением губернатора Пензенской области, с 16 марта в регионе вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В течение месяца — с 16 марта по 15 апреля в регионе действует запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Организована горячая линия по номеру телефона 8 (8412) 42-09-47 .

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