Ставрополь, , 14:20 — REGNUM Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) — крупнейший вуз округа — с 16 марта и до особого распоряжения перевел студентов на дистанционную форму обучения. Такое решение принято для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края, сообщается на сайте университета.

По словам врио ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, вуз обладает возможностью перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Студентам в информационно-образовательной среде доступны необходимые учебные и методические материалы по всем дисциплинам, а также электронные учебные курсы.

Вместе с тем для студентов, находящихся на домашнем обучении и не имеющих технических возможностей работы с онлайн-материалами, будут доступны аудитории для самостоятельного обучения. Им также предоставят компьютерные классы, расположенные в учебных корпусах университета.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта на дистанционную форму обучения из-за угрозы распространения коронавируса перешел и другой крупный вуз Ставрополья — Пятигорский государственный университет. При этом случаев заболевания этой инфекцией в регионе не зарегистрировано.