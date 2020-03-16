Пятигорск, Ставропольский край, , 13:00 — REGNUM Студенты и преподаватели Пятигорского государственного университета с 16 марта ушли на карантин из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Обучение в вузе временно переходит в электронную информационно-образовательную форму, сообщается на официальном сайте университета.

Всех иногородних студентов просят в обязательном порядке отправиться по месту своего постоянного проживания. В вузе подчеркнули, что это не каникулы, а вынужденная мера по организации дистанционного обучения в текущей ситуации, принятая ради всеобщей безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ставрополья из-за коронавируса приняли решение отменить в крае в 2020 году все массовые мероприятия международного и межрегионального формата. При этом случаев заболевания этой инфекцией в регионе не зарегистрировано, о чем в очередной раз вечером 15 марта на своей странице в Instagram сообщил губернатор края Владимир Владимиров.