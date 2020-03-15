Пенза, , 14:40 — REGNUM В Пензенской области в связи с первым случаем подозрения на коронавирус у одного из жителей областного центра вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь главы региона Дина Черёмушкина.

По её словам, специальный режим начнёт действовать с 16 марта.

«Вводятся ограничения по проведению массовых публичных мероприятий», — добавила она.

Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении длительности весенних каникул для школьников, а также о дополнительных мерах профилактики распространения заболевания в детских садах.

Черёмушкина заверила, что власти будут оперативно информировать жителей о развитии ситуации с коронавирусом в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Черёмушкина сообщила, что в Пензенской области зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус у жителя Пензы. В настоящее время он госпитализирован. Медики оценивают его состояние как стабильное, пациент находится под постоянным контролем.

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