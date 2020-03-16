Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Все студенты Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Петербурге с понедельника, 16 марта, переходят на дистанционное обучение, речь идёт о 18 тысячах учащихся, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в вузе.

В течение одного-двух дней все учащиеся вуза должны перейти на дистанционное обучение. Как отметили в университете, для этого предусмотрена специальная платформа, на которой у каждого студента есть свой личный кабинет, через него студент сможет взаимодействовать с преподавателями, получать необходимую информацию и данные.

«Предварительно, пока, рассчитываем проработать в таком режиме месяц, а там посмотрим», — отметили в университете.

Ранее восемь факультетов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) перешли на свободное посещение в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

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