Ставрополь, , 08:37 — REGNUM Массовые мероприятия международного и межрегионального характера будут отменены в Ставропольском крае в 2020 году из-за распространения в мире коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Принято решение отказаться от проведения в крае массовых мероприятий, таких, как большие фестивали, традиционно собирающие много гостей из-за пределов края. Школьная весна, фестиваль фейерверков и другие события проведем в следующем году. Конечно, по-человечески, — жаль, но рисковать здоровьем и благополучием людей нельзя», — написал Владимиров.

Вместе с тем губернатор подчеркнул, что День Победы Ставропольский край обязательно будет праздновать, приняв дополнительные меры предосторожности.

Накануне, 10 марта, в ходе рабочего совещания в правительстве Ставрополья министр здравоохранения региона Виктор Мажаров доложил, что в крае ежедневно медики совместно со специалистами Роспотребнадзора осуществляют наблюдение за гражданами, прибывающими из Китая, Италии, Ирана и других стран. Случаев заболевания коронавирусом в Ставропольском крае, по его словам, нет.

Читайте также: Всех жителей Ставрополья с внебольничной пневмонией проверят на коронавирус