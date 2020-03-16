Ташкент, , 12:45 — REGNUM Производители медицинских масок в Узбекистане готовы увеличить выпуск продукции до 2 млн штук в день. Об этом 16 марта сообщили в ассоциации «Узтекстильпром».

Отмечается, что в начале марта общие производственные мощности превысили 500 тыс. масок в день. Компании готовы немедленно нарастить производство до 1 млн тонн с перспективой роста до 2 млн тонн и более.

В Узбекистане налажено производство масок трех основных типов: трехслойных одноразовых, масок из спанбонда и многослойных марлевых медицинских масок.

Напомним, с 16 марта Узбекистан ввел временный запрет на воздушное и автодорожное сообщение с другими странами для профилактики коронавируса.

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