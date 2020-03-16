Киев, 16 марта 2020, 11:45 — REGNUM Между Польшей и Украиной работают три пункта пропуска, заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. Об этом сообщил 16 марта телеканал 112.ua.
По его словам, работают пункты «Рава-Русская», «Краковец» и «Ягодин», однако пеший переход границы запрещён. Всего на границе между странами существуют восемь пунктов пропуска.
Демченко прокомментировал ситуацию вокруг украинских мигрантов, застрявших на границе:
Чиновник рассказал, что сотрудники ГПСУ обеспечены индивидуальными средствами защиты. Они проводят температурную проверку всех лиц, въезжающих на территорию Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе Польши и Украины собрались тысячи украинских мигрантов, которые не могли попасть домой из-за того, что границы между странами закрыли в связи с распространением коронавируса COVID-2019.
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