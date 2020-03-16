Киев, , 11:45 — REGNUM Между Польшей и Украиной работают три пункта пропуска, заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. Об этом сообщил 16 марта телеканал 112.ua.

По его словам, работают пункты «Рава-Русская», «Краковец» и «Ягодин», однако пеший переход границы запрещён. Всего на границе между странами существуют восемь пунктов пропуска.

Демченко прокомментировал ситуацию вокруг украинских мигрантов, застрявших на границе:

«Польская сторона сначала подсаживала их в транспортные средства, которые следовали на Украину, в дальнейшем украинские пограничники вместе с органами местной власти организовали автобусы для того, чтобы можно было забрать людей, эту работу согласовали с польской стороной. Этими рейсами забрали около 500 украинцев».

Чиновник рассказал, что сотрудники ГПСУ обеспечены индивидуальными средствами защиты. Они проводят температурную проверку всех лиц, въезжающих на территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе Польши и Украины собрались тысячи украинских мигрантов, которые не могли попасть домой из-за того, что границы между странами закрыли в связи с распространением коронавируса COVID-2019.

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