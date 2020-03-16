Киев, , 08:17 — REGNUM Тысячи желающих вернуться из Польши домой украинцев оказались заблокированными на границе из-за введенных Варшавой в связи с коронавирусом ограничений, сообщает «Європейська правда».

Украинцы, планировавшие перейти через пограничные переходы пешком, оказались заперты на территории Польши. Причиной стал запрет польских властей на соответствующее пересечение границы. Простоявшие ночь у пунктов пропуска люди пытаются брать их штурмом. Некоторым людям удалось попасть в автомобили неравнодушных граждан, следующих в направлении Украины на колесах. Таким образом около сотни украинцев удалось миновать переход в районе Шегини.

Как сообщает OBOZREVATEL, около 5000 человек оказались заблокированы на посту Краковец, где всю ночь на территорию Украины не пускали и автобусы. Польские пограничники сами обращаются к водителями рейсового транспорта и частных авто с просьбой взять в салон тех, кто не может пересечь границу пешком.