Петропавловск-Камчатский, , 11:33 — REGNUM На Камчатке Арбитражный суд отказал женщине в признании её банкротом в связи с накопившимся долгом банку. Аргумент истицы о том, что приставы оставляют ей только сумму, равную прожиточному минимуму, суд счёл несостоятельными, разъяснив, что этой суммы хватает на всё.

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Как сообщило ИА «Кам 24», в обоснование отказа Арбитражный суд привел такие доводы:

«Согласно законодательству, величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг, необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности. И оплата коммунальных услуг также уже включена в величину прожиточного минимума».

Как сообщало ИА REGNUM, население Камчатки погружается в долговую яму и нищету. По данным ЦБ РФ, на 1 сентября 2018 года 315 тыс. жителей полуострова накопили долгов перед банками на сумму 22 млрд 804 млн рублей. На каждого жителя региона, включая грудных младенцев, приходится по 105 тыс. рублей банковских долгов. При этом 1 млрд 759 млн — «плохая задолженность», которую граждане не в состоянии обслуживать.