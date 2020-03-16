Красноярск, , 10:05 — REGNUM Сибирский федеральный университет (СФУ), находящийся в Красноярске, в связи с угрозой коронавируса переходит на дистанционное обучение.

Как сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе вуза, 15 марта министерство науки и высшего образования РФ в целях профилактики коронавируса рекомендовало университетам организовать обучение студентов дистанционно.

Как уточнил врио ректора СФУ Максим Румянцев, вуз продолжит вести занятия по утверждённому расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях.

Также Румянцев отметил, что для Сибирского федерального университета дистанционные формы обучение — это не новый формат. В вузе для этого имеется всё необходимое.

Однако, по словам Румянцева, новые условия всё же осложнят работу вуза, но «не парализуют».

Ежедневно в СФУ силами Медицинского центра университета проводится мониторинг состояния здоровья как зарубежных, так и местных студентов. В учебных корпусах и общежитиях имеются дезинфицирующие средства и памятки.

С 17 марта в университете отменяются массовые мероприятия и командировки сотрудников. В таком режиме вуз будет работать как минимум в ближайшие три недели.

В СФУ также добавили, что по состоянию на 16 марта в вузе случаев коронавируса не зарегистрировано.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой коронавируса в Красноярском крае под медицинским наблюдением на дому находятся 262 человека.

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