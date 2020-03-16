Красноярск, , 06:15 — REGNUM В Красноярском крае в связи с угрозой коронавируса под медицинским наблюдением на дому находятся 262 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в краевом управлении Роспотребнадзора.

В регионе обследуют граждан, прибывших из стран, где зафиксирован коронавирус. Обследовано 850 человек, вирус не выявлен.

По состоянию на 15 марта 2020 года случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Красноярском крае не зарегистрировано, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 13 марта постановления об изоляции на дому были выданы 194 гражданам.

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