Москва, , 09:56 — REGNUM Специалисты сервиса «Работа.ру» провели социсследование на тему того, какие критерии жители России считают наиболее важными при устройстве на работу, сообщает RT.

Так, 79% опрошенных отметили, что для них самый важный критерий — высокая зарплата, далее идет стабильность (78%), на третьем — хороший коллектив (69%).

Еще 52% опрошенных считают важным удобное расположение офиса и близость места работы к дому, 48% — комфортные условия труда. Еще 43% назвали важным наличие опытного руководителя, для 32% — соцпакет и нематериальные бонусы, для 27% — гибкий график.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), почти каждый пятый житель России (18%) является фрилансером, то есть работает «на себя».

Для 11% граждан — это единственный источник дохода, для 7% — дополнительный. 82% опрошенных не относят себя к категории фрилансеров. Наибольшее число самозанятых насчитывается в Москве и Санкт-Петербурге (25% против 13% в других городах-миллионниках).

Читайте также: Жители России дали определение фрилансеру