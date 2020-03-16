Ростов-на-Дону, , 09:43 — REGNUM Жителям Ростовской области рекомендуют отказаться от посещения массового скопления людей, «усилить личный противоэпидемический режим и, при необходимости, организовать самоизоляцию». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

В настоящее время все медучреждения на Дону работают в режиме повышенной готовности. Специалисты обеспечены всем необходимым для диагностики заболевания.

Туристам, которые всё-таки рискнули отправиться в путешествие в период распространения инфекции, рекомендуется сообщить о месте и датах своего пребывания. При первых признаках ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызвать врача.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на Дону пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.