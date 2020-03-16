Норильск, Красноярский край, , 09:30 — REGNUM Труженице тыла из Норильска Евдокии Сергеевне Солдатовой исполнилось 90 лет. Как сообщили ИА REGNUM 16 марта в правительстве Красноярского края, ссылаясь на администрацию города, с юбилеем её поздравил глава Норильска Ринат Ахметчин.

Имениннице вручили цветы и зачитали персональное поздравление от президента РФ Владимира Путина.

Евдокия Сергеевна Солдатова награждена несколькими почётными знаками и медалями, удостоена различных званий. В годы Великой Отечественной войны работала в Алтайском крае. Затем переехала в Норильск, где трудилась на предприятиях ГМК «Норильский никель».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области активисты благотворительного проекта «Мечтай со мной» исполнили мечту ветерана Великой Отечественной войны Петра Ушакова.

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