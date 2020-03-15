Екатеринбург, , 20:02 — REGNUM В Свердловской области активисты благотворительного проекта «Мечтай со мной» реализовали мечту ветерана Великой Отечественной войны Петра Ушакова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники проекта.

Организаторы акции «Мечты победителей»

«Петр Филиппович мечтал побывать в Музейном комплексе Уральской горно-металлургической компании и возложить цветы к вечному огню», — сообщили активисты. Акция «Мечты победителей» прошла 15 марта 2020 года.

Вместе с активистами ветеран возложил цветы к вечному огню мемориала «Журавли», после чего оценил музейную коллекцию военной техники и автомобилей. На одной из площадок Петра Филипповича ждало открытие: он нашёл на ней фото своего героического прадеда — полного Георгиевского кавалера подпрапорщика 195-го пехотного Оровайского полка.

Организаторы акции «Мечты победителей»

Ветеран является одним из пяти оставшихся на Среднем Урале бойцов Курской битвы. Несмотря на возраст, Пётр Филиппович до сих пор встречается со школьниками и журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники и наставники конкурса «Лидеры России» выполнили сотни желаний российских детей в рамках акции «Ёлка желаний». Инициатива проводилась в рамках проекта «Мечтай со мной». Проект, в свою очередь, входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»

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