Екатеринбург, 15 марта 2020, 20:02 — REGNUM В Свердловской области активисты благотворительного проекта «Мечтай со мной» реализовали мечту ветерана Великой Отечественной войны Петра Ушакова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники проекта.
«Петр Филиппович мечтал побывать в Музейном комплексе Уральской горно-металлургической компании и возложить цветы к вечному огню», — сообщили активисты. Акция «Мечты победителей» прошла 15 марта 2020 года.
Вместе с активистами ветеран возложил цветы к вечному огню мемориала «Журавли», после чего оценил музейную коллекцию военной техники и автомобилей. На одной из площадок Петра Филипповича ждало открытие: он нашёл на ней фото своего героического прадеда — полного Георгиевского кавалера подпрапорщика 195-го пехотного Оровайского полка.
Ветеран является одним из пяти оставшихся на Среднем Урале бойцов Курской битвы. Несмотря на возраст, Пётр Филиппович до сих пор встречается со школьниками и журналистами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники и наставники конкурса «Лидеры России» выполнили сотни желаний российских детей в рамках акции «Ёлка желаний». Инициатива проводилась в рамках проекта «Мечтай со мной». Проект, в свою очередь, входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»
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