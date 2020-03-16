Ростов-на-Дону, , 09:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за угрозы распространения вируса COVID-19 на дистанционное обучение переведены студенты Южного федерального университета. Об этом на своей странице в Facebook сообщила врио ректора вуза Инна Шевченко.

По её словам, в вузе действует оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса. Обучение студентов будет проводиться по индивидуальным учебным планам с помощью технологий дистанционного образования.

«Университет располагает для этого всем необходимым оборудованием — компьютерным и проч., методической литературой и компетенциями. Принятые меры предосторожности позволяют надеяться на предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди студентов и сотрудников ЮФУ. Медпункты университета оснащены всем необходимым для эффективного контроля ситуации», — уточнила Шевченко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Министерство науки и высшего образования РФ выпустило рекомендацию о переводе студентов российских вузов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом с 16 марта.