Пекин, , 04:00 — REGNUM Лифт с голосовым управлением теперь доставит пассажира на любой этаж в одном из госпиталей Пекина, сообщает агентство Синьхуа.

Специальная система был установлена в одном из лифтов пекинского госпиталя для того, чтобы максимально снизить риск передачи инфекций контактным путем через нажатие кнопок.

Система разработана технологической компанией SoundAI, базирующейся в Пекине. Она основана на технологиях искусственного интеллекта, распознавания голоса и интерактивного дизайна, что позволяет пассажирам управлять лифтом без нажатия кнопок.

Система способна распознавать путунхуа и еще восемь местных диалектов. Также с ее помощью можно осуществлять прямые видеозвонки и устанавливать аномальные ситуации.

Система может управляться в параллели с традиционным оборудованием для управления лифтом, поэтому не требуется каких-то особых технических доработок. Далее она будет испытана в большем числе госпиталей Пекина, включая Третий госпиталь Пекинского университета.