Прага, , 01:43 — REGNUM Жесткие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса вводит правительство Чехии, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает Prague Morning.

Карантин включает запрет на поездки по стране без особой необходимости. К разрешенным передвижениям власти отнесли поездки на работу, покупки предметов первой необходимости, выходы в медучреждения и необходимые передвижения по нужным семьи. Ограничения будут действовать с 00:00 16 марта до 06:00 24 марта, их действие может быть продлено дополнительным распоряжением правительства.

«Я призываю граждан соблюдать эти меры. Это жесткие меры, но они должны помочь нам справиться с трудностями. Также будет вызвана армия», — заявил первый вице-премьер и министр МВД Чехии Ян Хамачек.

Напомним, пресс-конференция правительства Чехии должна была начаться по итогам вечернего заседания, которое затянулось почти до полуночи. По последним данным, в Чехии зарегистрировано 189 инфицированных. О смертельных исходах информации нет.