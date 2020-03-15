Бишкек, , 22:46 — REGNUM Совет улемов Киргизии на внеочередном собрании, посвященном пандемии коронавирусной инфекции в мире решил временно запретить проведение еженедельных пятничных проповедей во всех мечетях республики, передает «Kaktus.media».

Также киргизстанские духовные лидеры постановили, что до улучшения эпидемиологической ситуации молитвы необходимо читать в краткой форме, а все проходящие в мусульманских религиозных учреждениях семинары, конференции и другие массовые мероприятия отменяются.

Помимо этого, в мечетях, медресе и молельных комнатах будет проводиться регулярная дезинфекция. А имамам поручили просвещать прихожан о нормах гигиены и об опасности здороваться за руку и обниматься при встрече.

Читайте также: В Киргизии из-за коронавируса в школах и ВУЗах вводится карантин