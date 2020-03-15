Баку, , 21:32 — REGNUM Азербайджан из-за коронавируса временно приостанавливает авиасообщение с рядом городов России, сообщили в оперативном штабе при правительстве республики.

Так, с 17 марта прекращаются полеты из Баку в Казань, Минеральные Воды, Уфу, осуществляемые «Азербайджанскими авиалиниями». Также приостанавливаются рейсы в Баку из Новосибирска, Екатеринбурга, Сургута, Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане выздоровели шестеро из 19 пациентов, заразившихся коронавирусом.

Отметим, ранее сингапурские учёные обнаружили, что коронавирус COVID-2019, вызвавший эпидемию в китайском Ухане, а затем в других странах мира, мутировал и стал менее заметным для иммунной системы человека.

Исследователи выявили у многих больных COVID-2019 новый штамм вируса, в котором был удалён большой участок генома длиной в 382 нуклеотида. Пропавший фрагмент ответственен за производство белка, участвующего в сборке новых вирусов.