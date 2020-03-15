Уагадугу, , 03:29 — REGNUM Еще четверо инфицированных новым китайским коронавирусом больных были выявлены в Буркина-Фасо. Общее количество заболевших COVID-19 в стране достигло семи человек, сообщает 14 марта LeFaso со ссылкой на заявление министра здравоохранения Клодин Луге.

Согласно заявлению Луге, четыре человека оказались заражены после контакта с выявленной 11 марта супружеской парой. Еще один случай коронавируса был выявлен среди работников шахты. В настоящее время медики внимательно наблюдают за еще десятью подозрительными контактами.

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