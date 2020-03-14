Женева, Швейцария, , 18:25 — REGNUM В штаб-квартире ООН в Женеве коронавирусом заразился один из сотрудников, об этом 14 марта на пресс-конференции заявила представитель местного отделения ООН Алессандра Веллуччи.

«Поступила информация о заболевании нашего коллеги коронавирусом, он работа во Дворце Наций», — отметила Веллуччи.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в настоящее время заразившийся находится под наблюдением врачей. Его имя не разглашается, однако уточняется, что он не контактировал с другими людьми.

Напомним, вспышка коронавируса началась в декабре в китайском Ухане. На текущий момент от инфекции в мире скончались более 5 тыс. человек. Коронавирус распространился на более, чем 100 стран.

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