Москва, , 15:37 — REGNUM Руководство «ВымпелКома» разрешило переходить на режим удалённой работы сотрудникам «Билайна» при выполнении поставленных задач. 14 марта об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо исполняющего обязанности генерального директора компании «ВымпелКом» Виктора Бирюкова.

Сотрудники «Билайна» смогут перейти на удалённую работу с 16 марта до конца месяца. Изменение режима работы должно быть согласовано с непосредственным руководителем.

Удалённая работа будет осуществляться в рамках программы BeeFree, которая была запущена в 2016 году. В «ВымплеКоме» отметили, что сроки действия нового режима работы могут быть изменены при необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта компания «Яндекс» также разрешила своим сотрудникам перейти на удалённый режим работы с 16 марта.

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